رئيس الجمهورية: محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره.

وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير".

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وأكد صالح بحسب البيان "ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره، والكشف عن حالات الفساد في مؤسسات الدولة كافة".

ولفت رئيس الجمهورية الى "أهمية التعاون والعمل المشترك بين الاجهزة الرقابية ودوائر الدولة للكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية"، معتبراً أن "محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب كونهما وجهين لعملة واحدة".