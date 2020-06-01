صالح يؤكد لوزير التخطيط أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار بالظروف الراهنة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار بالظروف الراهنة.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين 1وزير التخطيط خالد بتال النجم".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث دور الوزارة في رسم السياسات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار في ظل الظروف والتحديات الراهنة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا".