عودة حركة الشاحنات التجارية بين تركيا والعراق بعد تخفيف قيود كورونا

وذكرت وكالة "ترك برس" نقلاً عن رئيس مجلس العمل التركي العراقي أمين طه، أن "عدد الشاحنات التجارية التي تدخل من تركيا إلى العراق خلال الأيام الأخيرة وصل إلى 1300 بعد أن كانت 2000 قبل جائحة كورونا".وأضاف طه، أن "الشحنات تشمل الأغذية والأدوية أو مختلف البضائع والمواد المستخدمة في قطاعات الإنشاءات والنسيج وغيرها".

ولفت إلى أن "تفشي كورونا خلف أضرارا كبيرة على القطاع التجاري، وسيستمر الضرر مستقبلا، لأن حركة التنقل ستنقص كثيرا، والعرض والطلب كذلك".

وذكر أن "شركات نقل البضائع واللوجيستيك، سيكون عليها لعب دور أكبر في قضية المبادلات التجارية خلال الفترة الحالية".