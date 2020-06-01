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عودة حركة الشاحنات التجارية بين تركيا والعراق بعد تخفيف قيود كورونا

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أعلنت تركيا، الاثنين، أن الحركة التجارية بدأت تعود بشكل تدريجي مع العراق، مع تخفيف القيود التي فرضها بسبب جائحة .
وذكرت وكالة "ترك برس" نقلاً عن رئيس مجلس العمل التركي العراقي أمين طه، أن "عدد الشاحنات التجارية التي تدخل من تركيا إلى العراق خلال الأيام الأخيرة وصل إلى 1300 بعد أن كانت 2000 قبل جائحة كورونا".

وأضاف طه، أن "الشحنات تشمل الأغذية والأدوية أو مختلف البضائع والمواد المستخدمة في قطاعات الإنشاءات والنسيج وغيرها".

ولفت إلى أن "تفشي كورونا خلف أضرارا كبيرة على القطاع التجاري، وسيستمر الضرر مستقبلا، لأن حركة التنقل ستنقص كثيرا، والعرض والطلب كذلك".

وذكر أن "شركات نقل البضائع واللوجيستيك، سيكون عليها لعب دور أكبر في قضية المبادلات التجارية خلال الفترة الحالية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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