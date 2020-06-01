عودة حركة الشاحنات التجارية بين تركيا والعراق بعد تخفيف قيود كورونا

أعلنت تركيا، الاثنين، أن الحركة التجارية بدأت تعود بشكل تدريجي مع العراق، مع تخفيف القيود التي فرضها بسبب جائحة كورونا.
وأضاف طه، أن "الشحنات تشمل الأغذية والأدوية أو مختلف البضائع والمواد المستخدمة في قطاعات الإنشاءات والنسيج وغيرها".
ولفت إلى أن "تفشي كورونا خلف أضرارا كبيرة على القطاع التجاري، وسيستمر الضرر مستقبلا، لأن حركة التنقل ستنقص كثيرا، والعرض والطلب كذلك".
وذكر أن "شركات نقل البضائع واللوجيستيك، سيكون عليها لعب دور أكبر في قضية المبادلات التجارية خلال الفترة الحالية".
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