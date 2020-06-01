'هتوحشني قوي'.. هاني رمزي يستعرض أفلامه مع حسن حسني بـ 8 صور

وعلق هانى رمزي على الصور قائلا: "بعض صورى مع أبويا حسن حسنى الله يرحمه هتوحشني قوي حسن حسني"، ومن بين هذه الأفلام، محامي خلع، وجواز بقرار جمهوري وسامي أكسيد الكربون وغبي منه فيه، وتوم وجيمي وأسد و4 قطط، وغيرها من الأفلام.

وتوفى الفنان الكبير حسن حسني بمستشفى دار الفؤاد فجر السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى ، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان 2019.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد