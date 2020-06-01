'هتوحشني قوي'.. هاني رمزي يستعرض أفلامه مع حسن حسني بـ 8 صور

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ما زال الحزن يخيم على الوسط الفنى بسبب رحيل الفنان الكبير حسن حسني، بعد رحلة طويلة من الأعمال الفنية، وأيضا إسهامته مع العديد من الأجيال فى الظهور معهم فى أدوار مؤثرة، الأمر الذى كان يساهم فى إنجاح الأعمال الفنية والسينمائية والدرامية، ومن بين هؤلاء النجم هانى رمزي، الذي ظهر معه الفنان الكبير حسن حسني في كثير من الأعمال السينمائية، حيث نشر رمزي مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، من الأفلام التى شاركه فيها حسن حسني.
وعلق هانى رمزي على الصور قائلا: "بعض صورى مع أبويا حسن حسنى الله يرحمه هتوحشني قوي حسن حسني"، ومن بين هذه الأفلام، محامي خلع، وجواز بقرار جمهوري وسامي أكسيد الكربون وغبي منه فيه، وتوم وجيمي وأسد و4 قطط، وغيرها من الأفلام.
وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان 2019.
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد
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