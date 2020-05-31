مجلس الأمن الوطني يناقش إجراءات تطبيق حظر التجوال ويتخذ قرارات عدة

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطى الكاظمي، اجراءات تطبيق حظر التجوال في بغداد والمحافظات.



وشدّد الكاظمي، بحسب البيان، "وخلال الاجتماع على أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين، كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني في ظل تعرّض العراق والعالم أجمع لجائحة وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة جدول أعماله".وشدّد الكاظمي، بحسب البيان، "وخلال الاجتماع على أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين، كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني في ظل تعرّض العراق والعالم أجمع لجائحة كورونا "، مشيرا الى "أهمية وعي المواطن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية، حيث يعدّ الركن الأساس في مكافحة انتشار الوباء، والعامل الحاسم للحدّ الفعّال من انتشار رقعة الإصابات". وتابع البيان، أن "المجلس ناقش ضمن جدول أعماله، إجراءات الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال في بغداد والمحافظات، في ظل تصاعد أعداد الإصابات بشكل مختلف عن السابق، وسبل الارتقاء والتكامل في الأداء بين دوائر وزارة الصحة وباقي أجهزة الدولة المكلّفة بالتصدي للجائحة"، لافتا الى أن "المجلس اتخذ القرارات المناسبة في هذا الصدد".

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