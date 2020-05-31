مصدر ينفي عدم تسديد المالكي سلفة تقدر باربعة مليارات دينار لتأثيث منزله

نفى مصدر مطلع، الاحد، عدم تسديد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سلفة تقدر باربعة مليارات دينار لتأثيث منزله حين كان نائباً لرئيس الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ما نقل في مقابلة تلفزيونية من أن النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق بذمته سلفه ٤ مليارات لتأثيث بيته ولَم يسددها غير صحيح تماماً".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الحديث ما هو الا تسقيط سياسي ويجب توخي الدقة بنقل المعلومة".

وكان الخبير الاقتصادي قصي صفوان، قال في في مقابلة تلفزيونية بأن النائب الاول لرئيس الجمهورية بذمته سلفه ٤ مليارات لتأثيث بيته ولَم يسددها.