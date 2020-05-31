التربية توضح آلية اضافة درجة القرار للصفوف غير المنتهية

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن أضافة درجات القرار لطلبة الصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسة كافة للعام الدراسي الحالي. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إن "درجة القرار لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي تكون (خمس درجات) بشأن الدرجات المقاربة لدرجة النجاح الصغرى". وأضافت "اما بخصوص الدراستين المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فتكون درجة القرار الخاصة بالطلبة (عشر درجات)".

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