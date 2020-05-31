صحة أربيل تعلن شفاء 11 مصاباً من فيروس كورونا

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "11 حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة أربيل تماثلت، اليوم، للشفاء".

وكانت دائرة صحة محافظة دهوك قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.

