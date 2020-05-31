أعلنت دائرة صحة محافظة اربيل، الأحد، تماثل 11 حالة جديدة للشفاء من كورونا.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "11 حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة أربيل تماثلت، اليوم، للشفاء".
وكانت دائرة صحة محافظة دهوك قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.
وكانت دائرة صحة محافظة دهوك قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة أربيل تعلن شفاء 11 مصاباً من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.