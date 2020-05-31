اخبار العالم / اخبار العراق

كورونا يؤجل صفقات ريال مدريد حتى إشعار آخر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-05-31 | 16:34

كورونا يؤجل صفقات ريال مدريد حتى إشعار آخر

404 مشاهدة

تدرس إدارة ، عدم إبرام أي صفقات هذا الصيف، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الجميع جراء تداعيات فيروس وإيقاف المسابقات الكروية لفترة طويلة.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "فلورنتينيو بيريز قرر عدم ضم أي نجم جديد بعد نهاية الموسم الجاري، لصعوبة توفير السيولة المالية اللازمة لحسم الأمور".

وخسر الريال نحو 150 مليون يورو بسبب إيقاف بطولة الدوري ولعب المباريات خلف الأبواب المغلقة، لذلك فإن زين الدين زيدان سيعتمد على نفس اللاعبين بالموسم الجديد.


على جانب متصل، استبعد النادي الملكي فكرة التوقيع مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب إدارة فريقه.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يؤجل صفقات ريال مدريد حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا