كورونا يؤجل صفقات ريال مدريد حتى إشعار آخر

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "فلورنتينيو بيريز قرر عدم ضم أي نجم جديد بعد نهاية الموسم الجاري، لصعوبة توفير السيولة المالية اللازمة لحسم الأمور".

وخسر الريال نحو 150 مليون يورو بسبب إيقاف بطولة الدوري ولعب المباريات خلف الأبواب المغلقة، لذلك فإن زين الدين زيدان سيعتمد على نفس اللاعبين بالموسم الجديد.



على جانب متصل، استبعد النادي الملكي فكرة التوقيع مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب إدارة فريقه.