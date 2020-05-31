نائب يدعو الكاظمي للإيفاء بوعده بشأن ملف المغيبين

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هنالك الاف المواطنين من ابناء المحافظات المحررة ذات الغالبية السنية ممن غيبوا قبل اربع اعوام بذريعة التدقيق الامني ولم يطلق سراحهم او يعرف مصيرهم منذ تلك الفترة".وأضاف أنه "ورغم المناشدات والوعود التي قدمتها الحكومات السابقة، لكن وكما يبدوا فان رغبة وسطوة المليشيات الرخيصة والمدعومة من الخارج كانت اقوى من الحكومات السابقة".وبين أنه "من هذا المنطلق ندعوا السيد الكاظمي ان يرسخ الثقة بحكومته باجراءت صارمة وحاسمة لمعرفة مصير المغيبين ومحاكمة المجرمين".

وأكد الدهلكي، ان "الكاظمي وعد باعادة هيبة الدولة وحسم هذا الملف لان عوائلهم ما زالت تنتظر لمعرفة هل هم احياء ام تم الغدر بهم من تلك المليشيات الارهابية"، لافتا الى اننا "حتى اللحظة لم نرى اي اجراءات فعلية على الارض لمعالجة هذا الملف الانساني والمهم".



من جانب آخر، شدد الدهلكي، على "اهمية اصدار الحكومة لعفو عام بالتنسيق مع مجلس النواب عن السجناء ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ووشاية المخبر السري في ظل ارتفاع معدل الاصابات بوباء كورونا والخشية من حصول اصابات داخل السجون ما ينذر بكارثة صحية تتحمل تبعاتها الحكومة والمعنيين على ملف السجون".

وأشار إلى "اهمية ان لا تسمع الحكومة للابواق الماجورة الراغبة باستمرار مسلسل العقوبات الجماعية والعزف الطائفي والتي اصبحت الوسيلة الوحيدة لتغذية بقاءهم في مفاصل الدولة بعد ان اثبتوا فشلهم لسنوات طوال".

