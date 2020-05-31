نائب يدعو الكاظمي للإيفاء بوعده بشأن ملف المغيبين

دعا رئيس لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإيفاء بما وعد به من حسم لملف المغيبين ومعالجة قضية السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.
وأضاف أنه "ورغم المناشدات والوعود التي قدمتها الحكومات السابقة، لكن وكما يبدوا فان رغبة وسطوة المليشيات الرخيصة والمدعومة من الخارج كانت اقوى من الحكومات السابقة".
وبين أنه "من هذا المنطلق ندعوا السيد الكاظمي ان يرسخ الثقة بحكومته باجراءت صارمة وحاسمة لمعرفة مصير المغيبين ومحاكمة المجرمين".
وأكد الدهلكي، ان "الكاظمي وعد باعادة هيبة الدولة وحسم هذا الملف لان عوائلهم ما زالت تنتظر لمعرفة هل هم احياء ام تم الغدر بهم من تلك المليشيات الارهابية"، لافتا الى اننا "حتى اللحظة لم نرى اي اجراءات فعلية على الارض لمعالجة هذا الملف الانساني والمهم".
من جانب آخر، شدد الدهلكي، على "اهمية اصدار الحكومة لعفو عام بالتنسيق مع مجلس النواب عن السجناء ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ووشاية المخبر السري في ظل ارتفاع معدل الاصابات بوباء كورونا والخشية من حصول اصابات داخل السجون ما ينذر بكارثة صحية تتحمل تبعاتها الحكومة والمعنيين على ملف السجون".
وأشار إلى "اهمية ان لا تسمع الحكومة للابواق الماجورة الراغبة باستمرار مسلسل العقوبات الجماعية والعزف الطائفي والتي اصبحت الوسيلة الوحيدة لتغذية بقاءهم في مفاصل الدولة بعد ان اثبتوا فشلهم لسنوات طوال".
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