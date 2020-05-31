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واسط تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت دائرة صحة واسط، الاحد، عن تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس .
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه تم "تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 11 في قضاء الحي و 11 في مدينة الكوت ".

واضافت الدائرة، "ليكون عدد الراقدين في مستشفى الزهراء التعليمي لتلقي العلاج 108 مصابا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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