واسط تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه تم "تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 11 في قضاء الحي و 11 في مدينة الكوت ".

واضافت الدائرة، "ليكون عدد الراقدين في مستشفى الزهراء التعليمي لتلقي العلاج 108 مصابا".