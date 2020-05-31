اعلن صحة اقليم كردستان، الاحد، عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في دهوك.
وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة دهوك شهدت، عصر اليوم، تسجيل اصابتين بفايروس كورونا المستجد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في دهوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.