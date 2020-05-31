اعلن صحة اقليم كردستان، الاحد، عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في دهوك.

وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة دهوك شهدت، عصر اليوم، تسجيل اصابتين بفايروس كورونا المستجد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.