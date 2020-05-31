علاوي يدعو إلى 'حملة حقيقية' لمحاسبة أصحاب الشهادات المزورة

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الأحد، الحكومة والقضاء إلى البدء "حملة حقيقية" لمحاسبة أصحاب الشهادات المزورة. وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "نكبة كبيرة ألمت بالتعليم منذ أن وصل المزورون إلى مركز القرار في العراق‬، ‬‫ليبدأ مسسلسل الاستخفاف بالقيم والمبادئ".

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‫وأضاف أن "على الحكومة -المؤقتة- والقضاء البدء بحملة حقيقية -لا مجرد تصريحات- للكشف عن حملة الشهادات المزورة ومحاسبتهم، بدءاً من ‫الوزارة والبرلمان وصولاً لبقية المؤسسات الحكومية".





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