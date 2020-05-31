رسمياً.. باريس سان جيرمان يضم إيكاردي نهائياً حتى 2024

2020-05-31 | 14:30
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أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2019/2020 عن تعاقده النهائي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ماورو إيكاردي.أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2019/2020 عن تعاقده النهائي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ماورو إيكاردي.
وكان يلعب إيكاردي في صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من نادي إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي.
ولكن أكد باريس سان جيرمان منذ قليل عبر موقعه الرسمي عن توقيعه لعقد نهائي مع إيكاردي، يستمر من خلاله المهاجم الأرجنتيني داخل "حديقة الأمراء" حتى عام 2024.
لعب إيكاردي في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان 31 مباراة، سجل 20 هدفًا وصنع 4 آخرين وفاز بلقب الدوري الفرنسي.
ولكن أكد باريس سان جيرمان منذ قليل عبر موقعه الرسمي عن توقيعه لعقد نهائي مع إيكاردي، يستمر من خلاله المهاجم الأرجنتيني داخل "حديقة الأمراء" حتى عام 2024.
لعب إيكاردي في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان 31 مباراة، سجل 20 هدفًا وصنع 4 آخرين وفاز بلقب الدوري الفرنسي.
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