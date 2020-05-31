رسمياً.. باريس سان جيرمان يضم إيكاردي نهائياً حتى 2024

وكان يلعب إيكاردي في صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من نادي إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي

ولكن أكد باريس سان جيرمان منذ قليل عبر موقعه الرسمي عن توقيعه لعقد نهائي مع إيكاردي، يستمر من خلاله المهاجم الأرجنتيني داخل "حديقة الأمراء" حتى عام 2024.



لعب إيكاردي في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان 31 مباراة، سجل 20 هدفًا وصنع 4 آخرين وفاز بلقب الدوري الفرنسي.