خلية الازمة في النجف تصدر توضيحا بشأن حظر التجوال

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرار خلية الازمة يبقى الحظر جزئي من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً ماعدا المدينة القديمة للساعة الثامنة مساءً".

واضافت الخلية أن "اجتماع خلية الازمة في النجف كان اليوم ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة".