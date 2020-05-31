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خلية الازمة في النجف تصدر توضيحا بشأن حظر التجوال

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اصدرت خلية الازمة الخاصة بمواجهة فيروس في النجف، الاحد، توضيحا بشان حظر التجوال.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرار خلية الازمة يبقى الحظر جزئي من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً ماعدا المدينة القديمة للساعة الثامنة مساءً".

واضافت الخلية أن "اجتماع خلية الازمة في النجف كان اليوم ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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