سومو تنفي وجود أي عقود لتصدير النفط عن شركة لخدمات النقل والتجارة النفطية

وذكرت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنفي وجود أي عقد مبرم مع الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية (AISSOT)".

وأضافت أنه "توضيحاً لما نشرته بعض وكالات الصحافة الدولية خبر مفاده ان الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية (AISSOT ) قد باعت منتوج زيت الوقود على انه منتوج عراقي الى السوق الاسيوي لدول سنغافورة وكوريا الجنوبية ونقل على متن الناقلتين (DALIHU&SKSSALUDA) خلال شهر اذار الماضي، تؤكد الشركة بانها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بتصدير النفط الخام وكافة المنتجات النفطية".



وأعربت الشركة عن "نفيها بشكل قاطع ان تكون شحنات زيت الوقود المباعة على ظهر الناقلتين المذكورتين آنفاً من قبل الشركة العراقية للخدمات والنقل والتجارة والنفطية (Alssot) عراقية المنشأ"، مبينة أنه "في حال تداول وثائق شحن تحمل علامة شركة تسويق النفط لهذه الشحنات فأنها تعد وثائق مزوره وغير صحيحة وتتحمل الشركة المذكورة انفا كافة التبعات القانونية".