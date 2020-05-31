الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن عدوى كورونا

وأوضحت المنظمة أن العدوى تنتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التي تنبعث من الشخص المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث، كما يمكن أن تحدث الإصابة عند ملامسة العين والأنف والفم بعد لمس أسطح موجود عليها الفيروس.وتساءل كثيرون حول العالم مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، عما إذا كانت الحشرات التي تكثر في فصل الربيع، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

واستبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بالفيروس عن طريق الحشرات.