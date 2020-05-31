حكومة كردستان تعد تقريرا خاصا عن الدين العام

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اشرف، اليوم الأحدعلى اجتماع خاص بشأن الدين العام والالتزامات المالية لإقليم كوردستان، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين.وأوضح البيان ، أنه خلال الاجتماع، عرضت المديرية العامة لإدارة وتنسيق الديون العامة التابعة لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً أُعِدَّ من قبل الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وتضمن مجمل الجداول والأرقام اللازمة إزاء الدين العام والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان

واضاف أنه بعد المناقشات والمشاورات والمداولات، تقرر إعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان كجهة معنية بالأمر، بهدف التدقيق والمراجعة، على أن يتم إحالته الى البرلمان ويكون في متناول الرأي العام في أقرب وقت.

