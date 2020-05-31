بالفيديو.. آمر لواء بالشرطة الاتحادية يتحدث عن إجراءات الحظر بمدينة الصدر

كشف آمر اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية العميد الحقوقي هشام خليفة كاظم، الأحد، عن تقسيم مدينة الصدر شرقي بغداد إلى أربع مناطق أمنية لتسهيل مهام فرض حظر التجوال، مبيناً أن أغلب الأهالي ملتزمون بإجراءات الحظر، فيما أشار إلى وجود خمسة منافذ لإدخال المواد الغذائية إلى المنطقة، وكذلك لدخول وخروج عجلات الأشخاص المستثنين من الحظر.

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