مقتل منتسب واصابة خمسة اخرين بهجوم لـ'داعش' جنوب سامراء

افاد مصدر امني، السبت، بأن منتسبا بالاتحادية قتل واصيب خمسة اخرون بهجوم لـ"داعش" جنوب سامراء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا نقطة امنية تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة الصعيوية التابعة لناحية المعتصم جنوب سامراء، ما ادى الى مقتل احد المنتسبين واصابة خمسة اخرين بجروح".
واضاف ان "قوة منية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى قريب والجثة الى الطب العدلي".
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