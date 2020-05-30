أبل تمنح عرضا لا يفوت لاقتناء أفضل آيفون مبيعا

بدأت شركة "أبل" الأمريكية في منح فرصة الحصول على هاتف "آيفون إكس آر" بسعر مخفض عبر متجرها الرسمي.

وبحسب تقرير موقع "ماك رومرز"، فإن الهواتف المتاحة للبيع تم تجديدها، وتتوافر بأسعار تبدأ من 499 دولار أمريكية بالنسبة لذاكرة داخلية سعتها 64 غيغابايت، أي أقل من سعر هاتف جديدة بـ100 دولار.

كما تتوافر سعة 128 غيغابايت بسعر 539 دولار، وهو أقل من سعر هاتف "آيفون إكس آر" الجديد بـ110 دولار.

ورغم أن هواتف "آيفون إكس آر" المجددة والمتاحة عبر متجر "أبل" بألوان محدودة، إلا أنها متاحة للبيع بخيارات أوسع من حيت سعات التخزين، تصل إلى 256 غيغابايت بسعر 629 دولار، وهو الذي أوقفته "أبل" العام الماضي.

Advertisements

وتأتي كافة هواتف "آيفون" التي يتم شراؤها من متجر "أبل" بضمان لمدة عام واحد وبطارية جديدة وجراب خارجي جديد، كما أن الشركة تقوم بإعادة تغليفها في علبة جديد تماما مزودو بالملحقات وكابلات الشحن.

وعلى الرغم من أن هاتف "آيفون إس إي" يتفوق على "آيفون إكس آر" من حيث سعره الرخيص والذي يبدأ من 399 دولار، إلا أن العرض الذي توفره "أبل" قد يثير اهتمام من يرغبون في امتلاك هاتف "آيفون" يعمل ببصمة الوجه وليس الإصبع.

ويعتبر هاتف "آيفون إكس آر" هو أكثر هواتف "أبل" مبيعا خلال 2019.