كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة كركوك، السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل حالة وفاة بفايروس كورونا في المحافظة".
واضافت ان "المتوفي هو رجل مسن يبلغ من العمر ٧٠ عاما".
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