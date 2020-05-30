كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل حالة وفاة بفايروس كورونا في المحافظة".

واضافت ان "المتوفي هو رجل مسن يبلغ من العمر ٧٠ عاما".