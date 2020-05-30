الكاظمي باجتماع اللجنة العليا: المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، "نثني على الدور الكبير للكوادر الطبية والصحية وكلّ العاملين في مستشفيات العزل، ونثمّن دور الأجهزة الأمنية في تطبيق مقررات حظر التجوال ومرافقة الفرق الصحية في مناطق تفشي الفايروس".
واضاف "نشكر العوائل التي التزمت بالحظر وطبّقت تعليمات الوقاية الصحية"، لافتا الى "اننا نعوّل كثيرا على تعاون المواطنين، والمرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل وتكاتف الجهود بين المؤسسات".
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