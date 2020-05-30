شبر يدعو الكاظمي لرفع دعوى حكومية ضد من سرق أموال العراق منذ العام 2003

دعا السياسي المستقل ليث شبر، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رفع دعوى حكومية ضد من سرق أموال العراق منذ العام ٢٠٠٣ وحتى الآن. وقال شبر في تغرية له على تويتر مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابعتها الخليج 365، "الفرصة أمامك لاسترجاع الأموال المسروقة من العراق". واضاف، كما ان "الطريق القانوني أمامك والدعم الدولي سيكون سريعا في الاستجابة فهل تبادر الى رفع دعوى حكومية ضد من سرق أموال العراق منذ ٢٠٠٣ وحتى الآن!؟".

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