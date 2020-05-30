جامعة اميركية تكشف عن ارقام مفزعة لضحايا كورونا خلال يوم في الولايات المتحدة

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" اليوم السبت أن الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم السابق 1193 وفاة جديدة جراء الجائحة (مقابل 1199 وفاة الخميس).وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال اليوم السابق، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 24226 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، مقارنة مع 22577 إصابة الخميس و18263 إصابة الأربعاء.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن مليون و747087 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفى 102836 من المرضى، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.