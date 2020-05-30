مسرور البارزاني: قلقون من تصاعد نشاط داعش

وذكر بيان لمكتب البارزاني تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل، اليوم، قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء إريك تـ. هيل".

وأضاف انه "جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي داعش".



وعبّر البارزاني بحسب البيان، عن "قلقه من تصاعد نشاط إرهابيي تنظيم داعش في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم وخصوصاً الهجمات وعمليات الخطف التي تطال الفلاحين والمزارعين الكرد في تلك المناطق".

من جانبه، أشار اللواء إريك تـ. هيل إلى أن إقليم كردستان شريك مهم للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة، مؤكداً أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق و إقليم كردستان.

