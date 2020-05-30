مصدر: الصحة والسلامة تصوت على فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوماً

افاد مصدر مطلع، السبت، بتصويت لجنة الصحة والسلامة على فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوماً بدءاً من يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء تصوت بالموافقة على فرض الحظر الشامل للتجول في العراق لمدة 14 يوما ابتداءً من 31/5 المصادف يوم الاحد المقبل".

وعقدت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.