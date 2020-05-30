أفاد مصدر بجهاز المخابرات الوطني، السبت، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لـ"مضايقة" من أفراد في الجهاز.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امر بالتحقيق في شكوى احد الاطباء في مركز الشفاء التخصصي عن تعرضه الى مضايقة من قبل افراد بجهاز المخابرات الوطني".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "التحقيق سيشمل استخراج المادة الفلمية لكاميرات التصوير، بالاضافة الى شهادة الشهود".
وتابع أن "عقوبات مشددة تنتظر المقصرين"، مؤكداً ان "جهاز المخابرات الوطني لن يسمح باهانة اي مواطن عراقي".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "التحقيق سيشمل استخراج المادة الفلمية لكاميرات التصوير، بالاضافة الى شهادة الشهود".
وتابع أن "عقوبات مشددة تنتظر المقصرين"، مؤكداً ان "جهاز المخابرات الوطني لن يسمح باهانة اي مواطن عراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لمضايقة من أفراد في جهاز المخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.