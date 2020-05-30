مصدر: الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لمضايقة من أفراد في جهاز المخابرات

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امر بالتحقيق في شكوى احد الاطباء في مركز الشفاء التخصصي عن تعرضه الى مضايقة من قبل افراد بجهاز المخابرات الوطني".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "التحقيق سيشمل استخراج المادة الفلمية لكاميرات التصوير، بالاضافة الى شهادة الشهود".



وتابع أن "عقوبات مشددة تنتظر المقصرين"، مؤكداً ان "جهاز المخابرات الوطني لن يسمح باهانة اي مواطن عراقي".