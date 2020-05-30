رغم كورونا.. منتخب الناشئين لم يتوقف عن التدريب

2020-05-30 | 13:38
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أكد مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، أن التدريبات والاجتماعات عن بُعد مستمرة للاعبي المنتخب منذ انتشار جائحة كورونا ولغاية الآن.
وبيّن ان "التدريبات مستمرة يوميا، وكذلك المحاضرات الفنية والتوعوية مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني المساعد عن بُعد".
واشار محمد إلى أن "جميع اللاعبين يطبقون التدريبات اليومية في منازلهم بحذافيرها تحت إشراف المدربين، مع الالتزام بقرارات خلية الأزمة الطبية بعدم التواجد في الأماكن والملاعب المكتظة".
وفي نهاية حديثه، قال عماد محمد: "ان التدريبات عنوانها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وابعادهم قدر الامكان عن التجمعات، وليكونوا بجاهزية تامة في حال عودة التدريبات الجماعية".
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