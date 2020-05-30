رغم كورونا.. منتخب الناشئين لم يتوقف عن التدريب

وقال محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عملنا مع الجهاز الفني على جمع التدريبات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر على"أقراص مدمجة" ستقدم إلى اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل".وبيّن ان "التدريبات مستمرة يوميا، وكذلك المحاضرات الفنية والتوعوية مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني المساعد عن بُعد".

واشار محمد إلى أن "جميع اللاعبين يطبقون التدريبات اليومية في منازلهم بحذافيرها تحت إشراف المدربين، مع الالتزام بقرارات خلية الأزمة الطبية بعدم التواجد في الأماكن والملاعب المكتظة".

وفي نهاية حديثه، قال عماد محمد: "ان التدريبات عنوانها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وابعادهم قدر الامكان عن التجمعات، وليكونوا بجاهزية تامة في حال عودة التدريبات الجماعية".