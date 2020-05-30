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رغم كورونا.. منتخب الناشئين لم يتوقف عن التدريب

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2020-05-30 | 13:38

رغم كورونا.. منتخب الناشئين لم يتوقف عن التدريب

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أكد مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، أن التدريبات والاجتماعات عن بُعد مستمرة للاعبي المنتخب منذ انتشار جائحة ولغاية الآن.
وقال محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عملنا مع الجهاز الفني على جمع التدريبات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر على"أقراص مدمجة" ستقدم إلى اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل".

وبيّن ان "التدريبات مستمرة يوميا، وكذلك المحاضرات الفنية والتوعوية مع اللاعبين بحضور الجهاز الفني المساعد عن بُعد".

واشار محمد إلى أن "جميع اللاعبين يطبقون التدريبات اليومية في منازلهم بحذافيرها تحت إشراف المدربين، مع الالتزام بقرارات خلية الأزمة الطبية بعدم التواجد في الأماكن والملاعب المكتظة".

وفي نهاية حديثه، قال عماد محمد: "ان التدريبات عنوانها الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، وابعادهم قدر الامكان عن التجمعات، وليكونوا بجاهزية تامة في حال عودة التدريبات الجماعية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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