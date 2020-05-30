خاطب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، الحكومة بقوله "ياحكومة هل سمعتم ان الحرق مستمر للزراعة". وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "ياحكومة هل سمعتم ان الحرق مستمر للزراعة؟". واضاف علاوي أن "في الوقت الذي تتجه الدول لتعظيم مواردها في زمن انهيار اسعار ⁧‫النفط‬⁩، يصادر قوت العراقيين باحراق حقولهم".



وتساءل علاوي قائلا، "ما السر وراء صمت الحكومة عن هذا ⁧‫الارهاب‬⁩ ضد المزارع والوطن وعدم تحركها وكأن ما يحصل في بلاد اخرى؟". وتساءل علاوي قائلا، "ما السر وراء صمت الحكومة عن هذا ⁧‫الارهاب‬⁩ ضد المزارع والوطن وعدم تحركها وكأن ما يحصل في بلاد اخرى؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر علاوي مخاطبا الحكومة: هل سمعتم ان الحرق مستمر للزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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