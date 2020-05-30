وفاة امراة مصابة بكورونا في الديوانية

اعلنت دائرة صحة الديوانية، السبت، عن وفاة امراة مصابة بكورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "امرأة مصابة بفايروس كورونا، توفيت صباح اليوم داخل المستشفى".
واضافت ان "هذه المراة شخصت حالتها في محافظة كربلاء".
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