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وفاة امراة مصابة بكورونا في الديوانية

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اعلنت دائرة صحة الديوانية، السبت، عن وفاة امراة مصابة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "امرأة مصابة بفايروس ، توفيت صباح اليوم داخل المستشفى".

 

واضافت ان "هذه المراة شخصت حالتها في محافظة كربلاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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