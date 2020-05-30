اغلقت اسعار النفط، السبت، على ارتفاع فيما اقترب مزيج برنت من 40 دولار، مدعومة من تراجع الانتاج.
فيما ارتفع الخام الامريكي 1,63 دولار او ما يعادل 4.84 ليصل الى 35.34 دولار .
وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، بعد توسيع نطاق عمليات تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ، الأمر الذي يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، بجانب انخفاض إنتاج منظمة اوبك+ ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.
وبدأ التحالف فى تنفيذ تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار وحزيران، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز حتى نهاية كانون الأول القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني 2021 حتى نيسان 2022.
وتوقع بنك مورغان ستانلي، أن يبلغ خام برنت 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.
وأضاف البنك الأميركي في توقعاته، أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 والربع الأول من 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يغلق على ارتفاع وبرنت قرب 40 دولارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.