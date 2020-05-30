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النفط يغلق على ارتفاع وبرنت قرب 40 دولارا

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اغلقت اسعار النفط، السبت، على ارتفاع فيما اقترب مزيج برنت من 40 دولار، مدعومة من تراجع الانتاج.
واغلقت اسعار مزيج برنت تسليم اب 1.70 دلار او ما يعادل 4.72% ليصل الى 37.73.
فيما ارتفع الخام الامريكي 1,63 دولار او ما يعادل 4.84 ليصل الى 35.34 دولار .

وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، بعد توسيع نطاق عمليات تخفيف القيود ضد فيروس ، الأمر الذي يدعم اتجاه السوق لتحقيق المزيد من التوازن ، بجانب انخفاض إنتاج منظمة اوبك+ ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.


وبدأ التحالف فى تنفيذ تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار وحزيران، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز حتى نهاية كانون الأول القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني 2021 حتى نيسان 2022.

وتوقع بنك مورغان ستانلي، أن يبلغ خام برنت 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.

وأضاف البنك الأميركي في توقعاته، أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 والربع الأول من 2021.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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