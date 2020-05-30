اكثر من 100 اصابة بكورونا ضمن الملاكات الطبية في صحة الرصافة

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، السبت، ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 اﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ بين الملاكات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ. وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم الداﺋﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية ان "ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط الماضي اﺻﺎﺑﺔ 102 ﺣﺎﻟﺔ بين الملاكات اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻃﺒﺎء ومعاونين وممرضين وﺳﺎﺋﻘﻲ اﺳﻌﺎف واداريين ومختبريين"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "ﻫﺆﻻء ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺧﻂ اﻟﺼﺪ اﻻول". واوضح ان "اﻏﻠﺐ ﻫﺆﻻء ﺗﻤﺎﺛﻠﻮا ﻟﻠﺸﻔﺎء، وﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ 19 ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻳﺮﻗﺪون ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ المستشفيات ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج"، مشيرا الى ان "ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻗﺮرت ﻓﺘﺢ ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻲ اﻟﻮاﺳﻄﻲ واﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﺰﺧﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﻲ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ واﺑﻦ اﻟﺰﻫﺮ المخصصين ﻟﻌﻼج ﺣﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ". Advertisements ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺪر، "ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت بين مﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻮزارة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﻢ ﻷﺷﺨﺎص مصابين ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس"، عازيا السبب الى "ﻋﺪم اﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ المرضى ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻼط والملامسة، وزﻳﺎرة المناطق الموبوءة". ودعا "ﺟﻤﻴﻊ المواطنين اﻟﻰ ﺗﻮﺧﻲ المصداقية ﻓﻲ اﻻدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وﻟﻴﺘﺴﻨﻰ لملاكات اﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ". وأﻛﺪ اﻟﺒﺪر ان "اﻟﻮزارة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﺠﻞ اﺻﺎﺑﺎت بين ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ، اﻻ ان ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ الملاكات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﻻت اﻻﺻﺎﺑﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ".

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