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11 اصابة جديدة بكورونا في بابل

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اعلنت دائرة صحة بابل، السبت، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس ، بعد ما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

 

واضافت ان "هؤلاء هم وافدين قادمين من روسيا"، مشيرة الى انه "تم نقلهم الى الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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