11 اصابة جديدة بكورونا في بابل

اعلنت دائرة صحة بابل، السبت، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا، بعد ما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت ان "هؤلاء هم وافدين قادمين من روسيا"، مشيرة الى انه "تم نقلهم الى الحجر الصحي".