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شرطة بابل تعتقل مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى

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اعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، عن اعتقال مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى.

وقالت القيادة في بيان تلقت السمرية نيوز، نسخة منه ان "مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع الى قسم شرطة الاقضية القت القبض على شخص حاول الهرب من مستشفى مرجان التعليمي بعد تأكيد اصابته بفيروس المستجد"، مبينا انه "تم اعادته للمستشفى".

 

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واضافت انه "بتوجيه قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي ومتابعة مدير القسم العميد وليد خالد تم إيصال المساعدات الغذائية الى عائلة المصاب بناءً على طلبه وسيتم الاعتناء بعائلته لحين اكتسابه الشفاء التام".

 

وتابعت ان "قائد الشرطة امر بتكريم المفرزة لتطبيق القانون والعمل بروح الإنسانية في أداء الواجب والذي هو نهج القيادة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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