شرطة بابل تعتقل مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى

اعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، عن اعتقال مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى.
وقالت القيادة في بيان تلقت السمرية نيوز، نسخة منه ان "مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع الى قسم شرطة الاقضية القت القبض على شخص حاول الهرب من مستشفى مرجان التعليمي بعد تأكيد اصابته بفيروس كورونا المستجد"، مبينا انه "تم اعادته للمستشفى".
واضافت انه "بتوجيه قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي ومتابعة مدير القسم العميد وليد خالد تم إيصال المساعدات الغذائية الى عائلة المصاب بناءً على طلبه وسيتم الاعتناء بعائلته لحين اكتسابه الشفاء التام".
وتابعت ان "قائد الشرطة امر بتكريم المفرزة لتطبيق القانون والعمل بروح الإنسانية في أداء الواجب والذي هو نهج القيادة".
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