محكمة 'كاس' تفصل النزاعات في اتحاد السباحة

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ''تقدمنا بشكوى الى محكمة التحكيم الرياضي ( CAS ) بتاريخ 27 آيار الجاري للطعن بقرار الايقاف المؤقت ضد رئيس الاتحاد سرمد عبدالاله والذي صدر بصورة غير قانونية ومخالفة لدستور الاتحاد الدولي بناءً على طلب مقدم من جهات عراقية لاستخدامه كغطاء لابعاده عن منصبه، والطعن بعدم شرعية الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين، بالاضافة لمطالبتنا أعتماد شرعية الهيئة الادارية للاتحاد المنتخبة في 10 تشرين الثاني 2018''.واضاف "تضمنت الشكوى توضيح كافة المخالفات القانونية في الاجراءات المتبعة منذ أيقاف سرمد عبدالاله وصولا لاجراء أنتخابات باطلة في 13 ايار الجاري والتي استندت على مراسلات غير نظامية بين الاتحاد الدولي واطراف محلية بعثت اليهم معلومات مزورة ومضللة تم أرسالها الى المحكمة مسنودة بالوثائق والثبوتات الرسمية والحجج القانونية".

وأختتم الاتحاد: "صباح يوم الجمعة 29 ايار الجاري وافقت المحكمة على قبول الشكوى وأرسلت إشعاراً الى الاتحاد الدولي للسباحة وكبيان لمطالبتهم بصورة رسمية تقديم دفوعاتهم خلال عشرين يوما".