قدم النائب السابق وعضو الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل، الجمعة، مقترحات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل مشكلة البطالة والسكن وتطوير الصناعة والزراعة. واكد شنشل على ضرورة "القيام بانتفاضة ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺄﻗﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ"، لافتا الى ان "يتم اعتماد محافظة واسط نموذجا وبعدها تعمم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شنشل يقدم مقترحات لحل مشكلة البطالة وتطوير الصناعة ويحدد واسط نموذجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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