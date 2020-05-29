صحة كركوك تعلن عن اجمالي الاصابات بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة كركوك، الجمعة، عن اجمالي الاصابات بكورونا في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة وكالة زياد خلف مديد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اجمالي الاصابات بكورونا الكلية في المحافظة هي ٧٩ اصابة"، مبينا ان "الإصابات الحالية هي ثمانية اما حالات الشفاء ٦٩ حالة".

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واضاف "لدينا حالتين وفاة منذ ظهور الوباء في كركوك"، موضحا ان "المحافظة سجلت اليوم ثلاث اصابات".

وتابع ان "عدد المحجورين من الوافدين من خارج العراق هو (٣) في مركز الحجر الصحي في شقق جنوب دوميز، مشيرا الى ان "عدد المحجورين في مركز الحجر الصحي في كيوان (٧)".