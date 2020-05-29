تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في واسط

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "خلال اليومين الماضيين تم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل عمره ٦٦ سنة يعاني من أمراض مزمنة وصل في حالة حرجة الى مستشفى الصويرة". وأضافت أنه "خلال اليومين تم تسجيل 37 إصابة مؤكدة اليوم جديدة بفيروس كورونا موزعة كما يلي .

• قضاء الصويرة / ٢

• قضاء النعمانية/ ١

• قضاء الحي / ٤

• قضاء بدرة / ٢

• قضاء العزيزية / ٣

• الزبيدية / ١

• الخاجية / ٦

• الحيدرية / ٤

• الهورة / ١

• الجعفرية / ١

• حي الجهاد / ١

• حي الحكيم / ١

• حي الجامعة / ١

• حي المأمون (الطشاش) قرب مركز إسعاف البلسم / ١

• داموك / ٣

• الشرقية / ٢

• الزهراء / خلف م . الزهراء / ١

• الدحيلب / ١

• قلعة سكر / ١ • قضاء الصويرة / ٢• قضاء النعمانية/ ١• قضاء الحي / ٤• قضاء بدرة / ٢• قضاء العزيزية / ٣• الزبيدية / ١• الخاجية / ٦• الحيدرية / ٤• الهورة / ١• الجعفرية / ١• حي الجهاد / ١• حي الحكيم / ١• حي الجامعة / ١• حي المأمون (الطشاش) قرب مركز إسعاف البلسم / ١• داموك / ٣• الشرقية / ٢• الزهراء / خلف م . الزهراء / ١• الدحيلب / ١• قلعة سكر / ١ وأوضحت الخلية، أن "عدد الحالات المؤكدة الكلي بلغ ١٠٥، وعدد المشافين بلغ ٤٤، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي أربع حالات، وعدد الحالات المؤكدة ٥٧ حالة داخل المستشفى".



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