خلية الأزمة في الدجيل تقرر منع دخول أي للقضاء ما لم يكن مرتدياً للكمامة والقفازات

قررت خلية الأزمة في قضاء الدجيل، الجمعة، منع دخول أي شخص للقضاء ما لم يكن مرتدياً للكمامة والقفازات.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر توجيه كافة سيطرات مداخل القضاء بعدم السماح لأي شخص بالدخول بدون ارتداء الكمامة و القفازات داخل القضاء".
ودعت الخلية، المواطنين إلى "االالتزام بهذا القرار"، مؤكدة أن "القرار سيطبق ابتداءً من يوم غد".
ودعت الخلية، المواطنين إلى "االالتزام بهذا القرار"، مؤكدة أن "القرار سيطبق ابتداءً من يوم غد".
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