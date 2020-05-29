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خلية الأزمة في الدجيل تقرر منع دخول أي للقضاء ما لم يكن مرتدياً للكمامة والقفازات

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قررت خلية الأزمة في قضاء الدجيل، الجمعة، منع دخول أي شخص للقضاء ما لم يكن مرتدياً للكمامة والقفازات.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر توجيه كافة سيطرات مداخل القضاء بعدم السماح لأي شخص بالدخول بدون ارتداء الكمامة و القفازات داخل القضاء".

ودعت الخلية، المواطنين إلى "االالتزام بهذا القرار"، مؤكدة أن "القرار سيطبق ابتداءً من يوم غد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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