وفاة مصاب بفايروس كورونا في واسط

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "مصاباً بفايروس كورونا يبلغ من العمر 65 عاماً، من أهالي منطقة المزرعة بقضاء الصويرة توفي اليوم".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في العراق منذ بدء تفشي الفايروس في البلاد.

