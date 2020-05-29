تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في اربيل

أفاد مصدر طبي في محافظة اربيل، الجمعة، بتسجيل إصابتين جديدتين في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "محافظة اربيل سجّلت، اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





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