أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل ٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٣٧ اصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للاصابات الى ١٦٦٢ اصابة.
وأضاف أنه "تم تسجيل اربع اصابات في منطقة الشعب محلات ٣٤٣و٣١٩و٣٥٧ وثمان اصابات في البلديات محلات ٧٢٨ و ٧٣٢ و ٧٣٥ و ٧٣٤ وقرب دائرة الكهرباء وحي الصحفيين وثلاث اصابات في العبيدي محلة ٧٦٠ وشارع الجامع والزراعية واصابة في المشتل محلة ٧٢٩ واصابة في سبع قصور واصابة حي البنوك محلة ٣١٧ واصابة في شارع فلسطين محلة ٥٠٣ واصابة في حي النصر محلة ٧٧٣".
واوضح الساعدي، ان "باقي الاصابات سجلت ثلاث اصابات في الطالبية محلة ٣٢١ واصابتين في القاهرة محلة ٣٢٢ واصابة في الكفاح محلة ١١٩ واصابتين في الكرادة محلة ٩١٠ وحي الوحدة وخمس اصابات بواقع اصابة واحدة في كل من الاعظمية محلة ٣٠٤ وحي اكد محلة ٧٥٠ وام الكبر والغزلان والمدائن والسعدون محلة ١٠١".
وأشار إلى انه "تم نقل المصابين الى اماكن الحجر الصحي لتلقي العلاج "، لافتا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ١٦٦٢ توفي منهم ٥٨ للاسف واكتسب الشفاء ٥٠٦ ومتبقي قيد العلاج ١٠٩٨".
وحذر الساعدي من "تفاقم الازمة بشكل اكبر بعد ارتفاع اعداد الاصابات بحجم يفوق طاقة المستشفيات الاستيعابية"، داعيا الى "اجراءات اكثر حزما قبل فوات الاوان".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا الـ ٧٢ المسجلة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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