الآسيوي يصنف علي عدنان ضمن 'أعظم' نجوم القارة في الدوري الإيطالي

وكتب الموقع عن عدنان في تقريره، "وصل عدنان إلى أودينيزي، كأول عراقي يلعب في الدوري الإيطالي ، بعد عامين من تألقه في كأس العالم تحت 20 عاماً، وسرعان ما أصبح لاعباً أساسياً".

كان دانيلو المخضرم في أودينيزي المدافع الوحيد الأفضل من عدنان في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات في 2015-2016، ومن ركلة حرة ضد جنوى جعلت عدنان هدّاف العراق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، "لكن بدايته المشرقة في إيطاليا ستثبت أنه عمل صعب".



" 37 مباراة في الدوري في النسختين التاليتين للدوري، وفترة إعارة شهدت خوضه ثلاث مباريات مع أتالانتا، سبقت الانتقال إلى أمريكا الشمالية، حيث يلعب الآن في الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريق فانكوفر وايت كابس".

وضمت القائمة كل من: الياباني هيديتوشي ناكاتا، الايراني رحمان رضائي، العراقي علي عدنان، الياباني يوتو ناغاتومو، الاسترالي مارك بريشيانو، الياباني كيسوكي هوندا، الكوري الجنوبي أهن جونغ-هوان، الياباني تاكايوكي موريموتو، الاسترالي فينس غريلا، الياباني شونسوكي ناكامورا.