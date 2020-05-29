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الآسيوي يصنف علي عدنان ضمن 'أعظم' نجوم القارة في الدوري الإيطالي

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2020-05-29 | 17:24

الآسيوي يصنف علي عدنان ضمن

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نشر موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تقريراً عن اللاعبين الآسيويين الذين لعبوا في الكالتشيو الإيطالي.
وكتب الموقع عن عدنان في تقريره، "وصل عدنان إلى أودينيزي، كأول عراقي يلعب في ، بعد عامين من تألقه في كأس العالم تحت 20 عاماً، وسرعان ما أصبح لاعباً أساسياً".

كان دانيلو المخضرم في أودينيزي المدافع الوحيد الأفضل من عدنان في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات في 2015-2016، ومن ركلة حرة ضد جنوى جعلت عدنان هدّاف العراق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، "لكن بدايته المشرقة في إيطاليا ستثبت أنه عمل صعب".


" 37 مباراة في الدوري في النسختين التاليتين للدوري، وفترة إعارة شهدت خوضه ثلاث مباريات مع أتالانتا، سبقت الانتقال إلى أمريكا الشمالية، حيث يلعب الآن في الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريق فانكوفر وايت كابس".

وضمت القائمة كل من: الياباني هيديتوشي ناكاتا، الايراني رحمان رضائي، العراقي علي عدنان، الياباني يوتو ناغاتومو، الاسترالي مارك بريشيانو، الياباني كيسوكي هوندا، الكوري الجنوبي أهن جونغ-هوان، الياباني تاكايوكي موريموتو، الاسترالي فينس غريلا، الياباني شونسوكي ناكامورا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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