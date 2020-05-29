العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفايروس في العراق، مشيرةً إلى شفاء 73 مصاباً بكورونا وتسجيل 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط"، مبينةً أن "الإصابات توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧٢، بغداد/ الكرخ: ١٤٦، مدينة الطب: ٤٧، النجف: ٥، البصرة: ١٥، السليمانية: ٢٢، كربلاء: ٢٨، كركوك: ٣، ديالى: ١٣، واسط: ٧، بابل: ١٦، الديوانية: ١، ميسان: ٤، ذي قار: ٣١، المثنى: ٣، صلاح الدين: ٢، نينوى: ١".
وأشارت الوزارة، إلى "تسجيل ٧٣ حالة شفاء وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد/ الكرخ: ٥٥، مدينة الطب: ٤، البصرة: ١، اربيل: ٢، ديالى: ١، ذي قار: ٢، نينوى: ٦"، متابعةً أنه تم تسجيل "٦ حالات وفاة، حالتان في بغداد/ الرصافة، وثلاث حالات في مدينة الطب، وحالة في البصرة".
ولفتت وزارة الصحة والبيئة، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا: ٥٨٧٣، ومجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤، ومجموع الراقدين الكلي: ٢٦٤٤، الراقدين في العناية المركزة: ٤٥، ومجموع الوفيات: ١٨٥".
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