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العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفايروس ، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفايروس في العراق، مشيرةً إلى شفاء 73 مصاباً بكورونا وتسجيل 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص (٥٢٤٦) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١) نموذجاً".

وأضافت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط"، مبينةً أن "الإصابات توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧٢، بغداد/ الكرخ: ١٤٦، مدينة الطب: ٤٧، النجف: ٥، البصرة: ١٥، السليمانية: ٢٢، كربلاء: ٢٨، كركوك: ٣، ديالى: ١٣، واسط: ٧، بابل: ١٦، الديوانية: ١، ميسان: ٤، ذي قار: ٣١، المثنى: ٣، صلاح الدين: ٢، نينوى: ١".

وأشارت الوزارة، إلى "تسجيل ٧٣ حالة شفاء وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد/ الكرخ: ٥٥، مدينة الطب: ٤، البصرة: ١، اربيل: ٢، ديالى: ١، ذي قار: ٢، نينوى: ٦"، متابعةً أنه تم تسجيل "٦ حالات وفاة، حالتان في بغداد/ الرصافة، وثلاث حالات في مدينة الطب، وحالة في البصرة".


ولفتت وزارة الصحة والبيئة، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا: ٥٨٧٣، ومجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤، ومجموع الراقدين الكلي: ٢٦٤٤، الراقدين في العناية المركزة: ٤٥، ومجموع الوفيات: ١٨٥".
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