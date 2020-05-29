إطلالات سيرين عبد النور بالجينز... استوحي منها! (صور)

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الجينز قطعة أساسية في خزانة النجمات، حيث إن هذا القماش هو خيارهم الأول للإطلالات المريحة، إن كان على البناطيل أو التنانير أو الجمبسوت أو القمصان وحتى الفساتين، وسيرين عبد النور من النجمات العربيات اللواتي لا يتخلين عن الجينز، وكثيراً ما تعتمده لمختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية، وتنسقه بأساليبها الناعمة والأنثوية، ومؤخراً في برنامجها الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت" شاهدناها في تنسيقات مميزة فيه، وقبل ذلك أيضاً اعتمدته بأساليب جميلة، وإليكِ بهذه المناسبة أجمل إطلالات سيرين عبدالنور بالجينز.
إطلالة أنثوية ناعمة بالقميص الجينز اعتمدتها سيرين عبد النور:
نسقت سيرين عبد النور إطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت فيها قميص جينز ناعمًا بأكمام قصيرة، ونسقت معه تنورة ميدي بليسيه باللون الزهري الفاتح، بقصة منسدلة، وأكملت اللوك بحقيبة كتف معدنية صغيرة، وسوار ناعم من اللؤلؤ زيّنت به معصمها.
الى ذلك، اعتمدت سيرين اطلالات عديدة بالجينز، منها الفستان الجينز، أو الجينز الواسع العصري. شاهدي الصور ادناه، واستوحي منها ما يناسب جسمك وذوقك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.