سائق تاكسي يطرد امرأة حامل من سيارته ويجعلها تلد في الشارع

وقع الحادث في مدينة قوجة إيلي، يوم الأربعاء، في التاسعة صباحا حين اتصلت عائشة هاشم، وهي مواطنة سورية بسيارة أجرة عند شعورها بالتعب وهي حامل، لتطلب نقلها للمشفى.

وجلست في السيارة، ليطلب منها سائق السيارة مغادرتها بعد شعوره بأنها ستلد، فقامت عائشة بمغادرة السيارة والولادة على الرصيف المجاور لمنزلها.



بعدها تم نقلها إلى المشفى بسيارة إسعاف حيث تم الإشراف على صحتها وصحة المولود، بحسب ما نقل موقع hurriyetdailynews.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على سائق السيارة، الذي بدوره اعترف بأنه كان خائفا من الوضع، وكتب في بيانه في قسم الشرطة بأنه كان مستاء من وجود دماء على فرش سيارته، ليتم تحويله الى المحكمة.

هذا وأطلقت المحكمة سراحه وحكمت عليه بالإقامة الجبرية إلى أجل غير مسمى.