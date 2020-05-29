حكمت السلطات المحلية التركية غربي البلاد، على سائق سيارة أجرة بالإقامة الجبرية، بعد إجباره امرأة سورية على وشك الولادة بمغادرة السيارة.
وجلست في السيارة، ليطلب منها سائق السيارة مغادرتها بعد شعوره بأنها ستلد، فقامت عائشة بمغادرة السيارة والولادة على الرصيف المجاور لمنزلها.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض على سائق السيارة، الذي بدوره اعترف بأنه كان خائفا من الوضع، وكتب في بيانه في قسم الشرطة بأنه كان مستاء من وجود دماء على فرش سيارته، ليتم تحويله الى المحكمة.
هذا وأطلقت المحكمة سراحه وحكمت عليه بالإقامة الجبرية إلى أجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر سائق تاكسي يطرد امرأة حامل من سيارته ويجعلها تلد في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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