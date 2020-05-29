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سائق تاكسي يطرد امرأة حامل من سيارته ويجعلها تلد في الشارع

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حكمت السلطات المحلية التركية غربي البلاد، على سائق سيارة أجرة بالإقامة الجبرية، بعد إجباره امرأة سورية على وشك الولادة بمغادرة السيارة.
وقع الحادث في مدينة قوجة إيلي، يوم الأربعاء، في التاسعة صباحا حين اتصلت عائشة هاشم، وهي مواطنة سورية بسيارة أجرة عند شعورها بالتعب وهي حامل، لتطلب نقلها للمشفى.

وجلست في السيارة، ليطلب منها سائق السيارة مغادرتها بعد شعوره بأنها ستلد، فقامت عائشة بمغادرة السيارة والولادة على الرصيف المجاور لمنزلها.

بعدها تم نقلها إلى المشفى بسيارة إسعاف حيث تم الإشراف على صحتها وصحة المولود، بحسب ما نقل موقع hurriyetdailynews.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على سائق السيارة، الذي بدوره اعترف بأنه كان خائفا من الوضع، وكتب في بيانه في قسم الشرطة بأنه كان مستاء من وجود دماء على فرش سيارته، ليتم تحويله الى المحكمة.

هذا وأطلقت المحكمة سراحه وحكمت عليه بالإقامة الجبرية إلى أجل غير مسمى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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