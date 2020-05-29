رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير جدل واسع

وفاجأ آل الشيخ متابعيه بالرسالة الغامضة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب آل الشيخ: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليهم كتير بس واضح أنهم مش هيتيغيروا في حاجة".



وتابع: "الحمد لله عندي نادي في أوروبا والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".



وأثار المنشور حالة من الجدل الواسع بين متاعبي آل الشيخ، وتسأل أغلب المتابعين عن مغزى الرسالة الغامضة.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ نشر في 10 أبريل/ نيسان الماضي رسالة غامضة، كتب فيها: "رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض".