رسالة غامضة من تركي آل الشيخ تثير جدل واسع

أثار المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، حالة من الجدل بسبب نشره رسالة غامضة.
وكتب آل الشيخ: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليهم كتير بس واضح أنهم مش هيتيغيروا في حاجة".
وتابع: "الحمد لله عندي نادي في أوروبا والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".
وأثار المنشور حالة من الجدل الواسع بين متاعبي آل الشيخ، وتسأل أغلب المتابعين عن مغزى الرسالة الغامضة.
يشار إلى أن تركي آل الشيخ نشر في 10 أبريل/ نيسان الماضي رسالة غامضة، كتب فيها: "رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض".
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