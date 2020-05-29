تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع أعداد الإصابات إلى 81766 حالة".

وأضافت أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 458".

