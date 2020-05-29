تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع أعداد الإصابات إلى 81766 حالة".
وأضافت أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 458".
وأضافت أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 458".
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