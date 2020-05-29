اخبار العالم / اخبار العراق

بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل أربع 'مولدات أهلية' في البصرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد نشب داخل أربع "مولدات أهلية" في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل اربع مولدات اهلية داخل گراج في مركز المحافظة منطقة العشار شارع عبداللة بن علي خلف الاعدادية المركزية بالتحديد".

 

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران وابعادها عن خزانات وقود الگاز ثم السيطرة واخماد الحريق بوقت قياسي وبمهنئية عالية دون توسع الحادث ومنع انتشار النيران الى الدور والمحلات المجاورة".

وأشارت المديرية، إلى أنه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق وما زالت التحقيقات مستمرة".

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل أربع 'مولدات أهلية' في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا