بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل أربع 'مولدات أهلية' في البصرة

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد نشب داخل أربع "مولدات أهلية" في محافظة البصرة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل اربع مولدات اهلية داخل گراج في مركز المحافظة منطقة العشار شارع عبداللة بن علي خلف الاعدادية المركزية بالتحديد".
وأشارت المديرية، إلى أنه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق وما زالت التحقيقات مستمرة".
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