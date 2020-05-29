بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل أربع 'مولدات أهلية' في البصرة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل اربع مولدات اهلية داخل گراج في مركز المحافظة منطقة العشار شارع عبداللة بن علي خلف الاعدادية المركزية بالتحديد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران وابعادها عن خزانات وقود الگاز ثم السيطرة واخماد الحريق بوقت قياسي وبمهنئية عالية دون توسع الحادث ومنع انتشار النيران الى الدور والمحلات المجاورة".

وأشارت المديرية، إلى أنه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق وما زالت التحقيقات مستمرة".